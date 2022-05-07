Верона, Италия, , 23:26 — REGNUM В субботу, 7 мая в итальянском городе Верона несколько сотен человек провели манифестацию против НАТО. Об этом организатор акции, общественное движение «Верона за свободу» сообщило в своём аккаунте в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам организаторов акции «официальный нарратив» в Италии относительно конфликта на Украине «абсолютно не вызывает доверия». По их мнению, конфликт «организован, ведется и поддерживается западными силами, управляемыми НАТО». «НАТО расправляется с украинским народом. И вассальные правительства подчиняются».

Участники акции подвергли критике власти Италии и США. Протестующие несли флаги Италии, плакаты и транспаранты с надписями против Североатлантического альянса, в частности, такие, как «НАТО, прочь из Европы!» Манифестацию охраняла полиция.