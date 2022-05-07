Вашингтон, 7 мая, 2022, 23:24 — ИА Регнум. «Безответственными и рискованными» назвал директор ЦРУ Уильям Бернс недавние утечки в прессу о том, что США делились разведданными с Украиной. Об этом стало известно из материалов газеты Financial Times.

CIA, Central Intelligence Agency Уильям Дж. Бернс

«Я абсолютно согласен с тем, что это безответственно. Это очень рискованно. Опасно, когда люди слишком много говорят, будь то утечка информации в частной беседе или публичное обсуждение конкретных вопросов, касающихся разведки», — отметил глава ЦРУ Бернс.

По словам главы ЦРУ, недооценивать возможности украинской разведки было бы большой ошибкой. «Это их страна. У них гораздо больше информации, чем у нас, и значительно больше разведданных, чем у США и наших союзников», — сказал он.

В пятницу, 6 мая президент США Джозеф Байден назвал утечки в прессу об обмене разведданными с Украиной «контрпродуктивными» и «отвлекающими» от целей США, и потребовал прекратить это.

Ранее газета New York Times сообщала о том, что Вашингтон тайно передаёт Украине информацию о поле боя «в режиме реального времени», после чего украинские военные объединяют её со своей разведывательной информацией «для проведения артиллерийских обстрелов и других атак». Позже Пентагон выступил с опровержением данной информации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российской стороне известно, что США и НАТО поставляют Украине не только оружие, но и разведданные, но это не помешает доведению до конца российской спецоперации.