Москва, 7 мая, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ и МВД РФ задержали в Москве сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» (М. К. У.), которые планировали устроить террористические акты ко Дню Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ФСБ

«Сотрудниками ФСБ и МВД России в Москве задержаны сторонники неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» при попытке заживо сжечь бездомных с помощью коктейлей Молотова», — говорится в заявлении ФСБ.

Отмечается, что члены организации действовали под предводительством украинца Егора Краснова, а также планировали теракты и массовые убийства ко Дню Победы: «Видео с поджогом участники группы планировали распространить в интернете для устрашения населения и привлечения новых сторонников в организацию. Кроме того, радикалы причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств».