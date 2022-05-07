Вашингтон, , 23:11 — REGNUM Компания Microsoft опубликовала исходный код популярной некогда программы 3D Movie Maker. Об этом 7 мая сообщает портал Engadget.

Microsoft Robert Scoble

Пользователь, известный в Сети под ником Foone, позиционирующий себя как «некроманта аппаратного и программного обеспечения», обратился к компании с просьбой предоставить исходный код 3D Movie Maker, чтобы он мог и далее «развивать» проект. В результате выяснилось, что Microsoft не принадлежат права на «движок» BRender, но Foone связался с правообладателем и тот сообщил, что с радостью предоставит копию исходного кода ПО, если у кого-то найдётся его копия. К счастью, её удалось найти, после чего Microsoft смогла выполнить просьбу разработчика.

Для справки: 3D Movie Maker — это программа, которая была выпущена в 1995 году как часть линейки Microsoft Kids для операционной системы Windows 95, её разработкой занималось подразделение Microsoft Home. Она позволяет создавать анимационные 3D-фильмы, в качестве помощников в 3D Movie Maker выступают персонажи МакЗи и Мелани.

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