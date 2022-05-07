Донецк, , 23:02 — REGNUM В результате обстрела Благодатного в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) получил ранение мирный житель. Об этом 7 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении одного мирного жителя в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины ранее освобожденной территории республики: населенный пункт Благодатное: мужчина 2000 года рождения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что населенные пункты Железная Балка и Горловка обстреляли украинские силовики.