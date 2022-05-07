Нью-Йорк, США, , 22:56 — REGNUM В США на 68 году жизни скончался иллюстратор и автор комиксов Джордж Перес, работавший над такими известными сериями, как «Чудо-женщина» и «Кризис на Бесконечных Землях». Об этом 7 апреля сообщает портал The Wrap.

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На странице автора в соцсети был опубликован пост, в котором сообщается, что он умер 6 мая 2022 года в окружении членов семьи. Перес работал художником комиксов с 70-х годов XX века, он сотрудничал с издательствами DC Comics, Marvel Comics, BOOM! Studios и Image Comics. Особую популярность он получил после выхода серии «Мстители», впоследствии Перес создал образы таких известных героев, как Белый Тигр и Таскмастер.

Отметим, что в декабре 2021 года Джордж Перес сообщил поклонникам, что у него диагностировали рак поджелудочной железы в третьей стадии. Тогда художник написал на странице в соцсети, что опухоль неоперабельна и ему осталось жить от шести месяцев до полугода. В июне 2022 года Пересу должно было исполниться 68 лет.

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