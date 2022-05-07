Кемерово, , 22:50 — REGNUM Число погибших в результате пожаров в Тяжинском районе Кемеровской области выросло до четырех человек, при этом один из них — ребёнок. Об этом в субботу сообщили экстренные службы региона.

«В поселке Итатский [Тяжинского района] погибли четыре человека, один из которых, по предварительным данным, ребенок. Их личности сейчас устанавливаются», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщается, в Тяжинском районе в результате пожаров пострадали посёлки Листвянка, Изындеево и Итат, где полностью сгорели 60 строений, из них 51 — жилые дома. В одном из домов найдены тела трёх человек, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о халатности.

Из-за сильного ветра ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома. В наибольшей степени пострадал поселок Итатский, где пожаром уничтожено 42 жилых дома.