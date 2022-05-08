8 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 00:33 — REGNUM Историко-патриотический фестиваль «Знамёна Славы» открылся 7 мая в Севастополе — на Сапун-горе. На фестивале побывал фотокорреспондент ИА REGNUM Александр Полегенько.

Обелиск Славы воинам — освободителям на Сапун-горе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сапун-гора Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гости военно-патриотического фестиваля «Знамена Славы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Обелиск Славы воинам — освободителям на Сапун-горе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вынос боевых знамён и военно-морских флагов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вынос боевых знамён и военно-морских флагов к обелиску Славы воинам — освободителям Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вынос боевых знамён и военно-морских флагов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вынос боевых знамён и военно-морских флагов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Почётный караул Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вынос боевых знамён и военно-морских флагов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-патриотический фестиваль «Знамена Славы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Главным событием фестиваля стала традиционная красочная реконструкция штурма Сапун-горы, который состоялся 7 мая 1944 года и стал одним из ключевых сражений при освобождении Севастополя. Отметим, что реконструкция штурма проводится с 1999 года.

Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Александр Полегенько © ИА REGNUM

В рамках фестиваля работало также множество интерактивных площадок, посвящённых периоду Великой Отечественной войны. Зрители смогли увидеть выставку оружия МЧС, побывать в мастерской по лепке из глины и на выставке предметов, которые были обнаружены поисковиками на местах боёв за Севастополь.

Храм-часовня Св. Георгия Победоносца на Сапун-горе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сапун-гора. Работа интерактивных площадок Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сапун-гора. Работа интерактивных площадок Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сапун-гора. Работа интерактивных площадок Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сапун-гора Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сапун-гора. Работа интерактивных площадок Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-патриотический фестиваль «Знамена Славы» Александр Полегенько © ИА REGNUM Военно-патриотический фестиваль «Знамена Славы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сапун-гора. Работа интерактивных площадок Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сапун-гора. Работа интерактивных площадок Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гости военно-патриотического фестиваля «Знамена Славы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие диорамы «Штурм Сапун-горы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие диорамы «Штурм Сапун-горы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ветераны на военно-патриотическом фестивале «Знамена Славы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ещё одно важное событие фестиваля — выставка «За год до Великой Победы. Севастополь 1944 год». Здесь представлены копии фотографий и документов периода освобождения Севастополя от фашистских оккупантов.