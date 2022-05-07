Таллин, , 22:47 — REGNUM В субботу, 7 мая в эстонском городе Тарту неизвестными лицами был осквернён памятник советским солдатам. Об этом сообщает издание «Дельфи». «В субботу неизвестные осквернили памятник советским воинам в парке Раади города Тарту».

Как сообщается, на памятнике нарисовали свастику и сделали нецензурную надпись на английском языке. Представитель полиции Тарту Талис Эйт заявил, что по факту произошедшего возбуждено дело.

Как сообщалось ранее, в Латвии был осквернён памятник советским солдатам на территории братского воинского захоронения. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился провести расследование по данному факту.