Москва, , 22:42 — REGNUM Россия собрала для жителей Донбасса и Украины ещё более 23 тыс. тонн гуманитарной помощи. Об этом 7 мая заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Гуманитарная помощь Dnmchs.ru

«На пунктах сбора подготовлено более 23 тыс. тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией РФ сбиты два украинских самолета Су-24 и Су-27, а также три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотника.