Москва, 7 мая, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) более 18,5 тыс. человек. Об этом 7 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины на территорию РФ эвакуированы 18 583 человека, в том числе 1 841 ребенок», — сказал он.

По его словам, всего в Россию с начала спецоперации были эвакуированы уже 1 165 957 человек, из которых 205 640 детей.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что авиацией России в течение текущего дня были поражены еще 26 военных объектов Украины.