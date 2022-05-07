Москва, 7 мая, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Переодетые в российскую военную форму участники украинских националистических батальонов обстреляли жилые дома в населённых пунктах Северск и Серебрянка, при этом совершая данные преступления перед камерами украинских и западных журналистов. Об этом в ходе брифинга заявил глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В ходе провокации переодетые в российскую форму боевики националистических батальонов на бронетехнике со знаком «Z» обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию», — сказал Мизинцев.

Он отметил, что украинские и зарубежные представители СМИ засняли постановочные «акты мародерства».

Мизинцев отметил, что кадры таких обстрелов будут опубликованы сразу после того, как указанные населённые пункты будут освобождены от украинских вооружённых батальонов.