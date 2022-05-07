Нью-Йорк, США, 7 мая, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Наталия Дайер, исполняющая роль Нэнси Уилер в телесериале «Очень странные дела», сказала, что популярное фантастическое шоу Netflix могло бы получить спин-офф с её героиней в жанре детектива. Об этом 7 мая сообщает портал Screen Rant.

Kino-teatr.ru Кадр из сериала «Очень странные дела»

Во время очередного интервью актриса пошутила, что она не стала бы «списывать со счетов» подобный проект, если бы к нему присоединились Мэтт и Росс Дафферы. «У меня всегда были мысли о том, что Нэнси станет этаким детективом, крутым шпионом, тайно охотящимся на монстров…» — сказала Дайер.

Напомним, четвёртый сезон сериала «Очень странные дела» будет разделён на две части. Премьера первой состоится 27 мая, а второй — 1 июля 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что производство продолжения шоу обошлось онлайн-кинотеатру Netflix в $270 млн.