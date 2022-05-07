Москва, 7 мая, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины планируют 8 мая нанести удары ракетами «Точка-У» по Львовской и Волынской областям для последующего обвинения России в неизбирательных обстрелах. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Восьмого мая в ходе отмечаемого на Украине Дня памяти и примирения (учрежден вместо Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов) в западных районах страны киевский режим планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения Вооруженных сил России в неизбирательных ракетных ударах», — сказал Мизинцев.

По его словам, в этих целях ВСУ планируют нанести удары по массовым скоплениям людей — как это уже было в ситуации с железнодорожным вокзалом в Краматорске.