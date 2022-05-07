Москва, 7 мая, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Более 18,4 тыс. тонн гуманитарных грузов доставлено из России на Украину. Об этом 7 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«РФ на Украину (начиная со 2 марта 2022 г.) уже доставлено 18 435,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения», — сказал он.

По его словам, всего проведена 981 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки четыре — в ДНР, ЛНР, Херсонской области.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поразили высокоточными ракетами более 40 районов сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины.