Москва, 7 мая, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали в Донецкой Народной Республике (ДНР) плотину водохранилища Кураховской теплоэлектростанции. Об этом 7 мая заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

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«В Покровском районе ДНР украинскими вооруженными формированиями заминирована плотина водохранилища Кураховской теплоэлектростанции», — сказал он.

Мизинцев добавил, что украинские националисты планируют взорвать плотину, обвинив в этом «якобы наступающие подразделения российских войск».

Как передавало ИА REGNUM, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что ракетные войска и артиллерия РФ поразили 31 пункт управления на территории Украины в ходе специальной операции.