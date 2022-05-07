* запрещённая в России организация

Кабул, , 21:59 — REGNUM 7 мая силы Фронта сопротивления Афганистана оставили уезды Дараи и Абшар в провинции Панджшер и отступили на свои базы в горах Гиндукуша. Об этом сообщили Afghanistan International местные источники.

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

В то же время, по данным источников, в местности Руйдара уезда Шотул вспыхнули боестолкновения, в которых обе стороны применяли легкое и тяжелое вооружение.

Источники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создали несколько блокпостов в уезде Дара, и часть их группировки развернута в этом районе.

Однако официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опроверг заявление Фронта сопротивления о столкновениях и захвате ряда районов в провинциях Панджшер и Тахар.

«Никаких боестолкновений в Панджшере, Тахаре и других районах не происходило», — написал Забихулла Муджахид на странице в соцсети Twitter.

Напомним, 6 мая представители Фронта сопротивления заявили о том, что они взяли под свой контроль уезд Дара и большую часть уездов Абдуллахейль и Абшар в провинции Панджшер.

«Талибан»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.