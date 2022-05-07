Москва, 7 мая, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Волонтеры Победы с 2015 года традиционно проводят акцию «Георгиевская ленточка», во время которой добровольцы раздают символ Победы и рассказывают его историю. И в нынешнее время, когда в ряде стран пытаются фальсифицировать историю, запрещают Георгиевскую ленту, Волонтеры Победы продолжают сохранять память.

ИА REGNUM Георгиевская лента

Такие страны, как Латвия, Литва, Польша целенаправленно забывают историю Великой Победы и утверждают законопроекты, запрещающие ношение Георгиевской ленты. Литва уже сообщила, что 9 мая будет усилено дежурство нарядов полиции для того, чтобы штрафовать любого, у кого на груди будет черно-оранжевая ленточка. Но даже при таких обстоятельствах настоящую историю будут помнить. Многие страновые отделения Движения «Волонтёры Победы» выступили за проведение акции «Георгиевская ленточка». Например, она проходит в Казахстане, Киргизии, Иордании, Сербии, Ливане, Тунисе, Египте и многих других государствах. Тысячи неравнодушных граждан уже повязали символ памяти у сердца в знак солидарности.

Волонтеры Победы Донецкой Народной Республики ежедневно раздают Георгиевские ленточки в преддверии Дня Победы. Для них это символ свободы и мира. Сейчас, надевая ленточку, жители Республик и освобожденных территорий не боятся, что ее сорвут, растопчут или обрежут.

«Георгиевская ленточка для жителей Донецкой Народной Республики означает не просто доблесть и славу. Для нас это и символ свободы и борьбы за правду. Донецкая Народная Республика каждый день принимает беженцев с бывшей территории Украины — это означает, что ленты, которые раздают Волонтёры Победы, окажутся и в их руках. Это особенно важно, ведь восемь лет им запрещали её носить. Теперь в День Победы они смогут смело выйти на улицу с Георгиевской лентой на груди», — рассказала журналистам Ирина Макаренко , руководитель ВОД «Волонтёры Победы» в ДНР.

В Бейруте, столице Ливана, открылась выставка марок и медалей «Память о Великой Победе», организаторами которой выступили Ассоциация выпускников советских вузов в Ливане и Ливанское общество филателистов, при поддержке и участии Русского Дома.

На мероприятии присутствовали Посол Российской Федерации, атташе по культуре при посольстве РФ, Директор Русского дома и другие. Во время проведения самой выставки ливанская команда Волонтёров Победы провела акцию «Георгиевская ленточка».

Все гости, в основном — ливанцы, с большой благодарностью принимали ленточку и прикрепляли её на груди. Многие также просили взять с собой символ Победы для родственников.

«Мы благодарны гражданам Ливана за почтение и уважение к нашим ветеранам, отдавшим всё для фронта и Победы в годы Второй мировой войны», — заявила руководитель Международного представительства ВОД «Волонтёры Победы» Татьяна Эль-Хелу .

В Сербии Волонтеры Победы круглогодично раздают Георгиевские ленточки местным жителям. Для страны и ее граждан важна поддержка дружественных отношений с Россией и сохранение общей истории.