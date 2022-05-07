* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 7 мая, 2022, 21:46 — ИА Регнум. После ожесточенных боев в уезде Варсадж в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы направили в этот район смертников. Об этом в субботу, 7 мая, сообщили газете «8 Собх» источники в провинции Тахар.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

По данным источников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Варсадж также жестоко пытают людей, чтобы найти командиров сопротивления.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Тахар пока никак не прокомментировали данную информацию.

Стоит отметить, что на днях силы сопротивления захватили десять сел в уезде Варсадж.

Талибы* — члены организации, деятельность которой запрещена в РФ.