Сеул, , 21:38 — REGNUM В Южной Корее полагают, что КНДР испытала такую же баллистическую ракету для подводных лодок, как и в октябре 2021 года. Как сообщил военный источник журналистам, пуск ракеты был произведен с подводной лодки, сообщает РИА Новости.

КНДР Дмитрий-5-Аверин

«Считаем, что пуск был произведен с подводной лодки… На данный момент, исходя в общем из зафиксированных данных, мы полагаем, что [БРПЛ] такая же, как испытанная Северной Кореей в октябре 2021 года», — заявил источник.

Отмечается, что в Сеуле следят за тем, присутствовал ли при запуске ракеты Ким Чен Ын.