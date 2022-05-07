Вашингтон, 7 мая, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Компания Gale Force Nine анонсировала колодостроительную карточную игру Firefly: Misbehavin, в основу которой ляжет популярный научно-фантастический сериал «Светлячок». Об этом 7 мая сообщает портал Comicbook.

Yuri B Космос

В Firefly: Misbehavin смогут играть от двух до четырёх человек, каждый участник сможет выбрать одну из четырёх фракций («Светлячок», «Альянс», сообщество города Ивздаун на планете Персефона и криминальный синдикат Аделая Нишка) после чего ему нужно будет попытаться выполнить разные задачи. В игре будут два режима: стандартный и эпизодический, в котором игроки будут следовать различным сценариям.

Отметим, что это уже третья игра Gale Force Nine на основе франшизы, ранее компания запустила проекты Firefly: The Game и Firefly: Adventures. Игры пользуются немалым успехом среди поклонников шоу, премьера которого состоялась в 2002 году.