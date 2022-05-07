Кишинёв, 7 мая, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Останки 19 красноармейцев, которые были обнаружены в процессе поисковых работ на территории Молдавии, перезахоронили на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» в этой стране. Об этом сообщает ТАСС.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

Также по погибшим отслужили заупокойную литию в храме Святого Георгия Победоносца. Помимо этого, караул минобороны Молдавии воздал воинские почести красноармейцам, погибшим в Великой Отечественной войне.

В торжественной церемонии принял участие ветеран Великой Отечественной войны полковник Василий Литвинов, молдавские парламентарии, посол России в Молдавии Олег Васнецов, а также иностранные дипломаты, представители ветеранских и молодежных общественных организаций.