Вашингтон, 7 мая, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Разработчики игры Gotham Knights на основе комиксов DC, вероятно, увеличат количество возможных участников кооперативного режима до четырёх. Об этом 7 мая сообщает портал PCGamesN.

Игра

Ранее студия Warner Bros. Games Montreal объявила, что кооперативный режим игры будет рассчитан на двух человек. Пользователи форума Reddit обратили внимание, что на странице Gotham Knights в магазине PlayStation теперь указано, что онлайн-режим поддерживает «до 4 игроков». При этом в описании игры до сих пор указано, что в неё можно играть в одиночку или «с другим героем».

Редакция издания предположила, что если в первом и во втором случае информация верная, то, возможно, разработчики добавили в игру отдельный режим с поддержкой до четырёх игроков, который будет работать не в открытом мире.

Ранее Warner Bros. Games Montreal объявила, что релиз Gotham Knights состоится 25 октября 2022 года. Эта ролевая экшн-игра с открытым миром предложит геймерам управлять действиями таких персонажей DC, как Робин, Красный Колпак, Найтвинг и Бэтгёрл.