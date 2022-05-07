Кооперативный режим игры Gotham Knights могут расширить до четырёх игроков
Вашингтон, 7 мая, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Разработчики игры Gotham Knights на основе комиксов DC, вероятно, увеличат количество возможных участников кооперативного режима до четырёх. Об этом 7 мая сообщает портал PCGamesN.
Ранее студия Warner Bros. Games Montreal объявила, что кооперативный режим игры будет рассчитан на двух человек. Пользователи форума Reddit обратили внимание, что на странице Gotham Knights в магазине PlayStation теперь указано, что онлайн-режим поддерживает «до 4 игроков». При этом в описании игры до сих пор указано, что в неё можно играть в одиночку или «с другим героем».
Редакция издания предположила, что если в первом и во втором случае информация верная, то, возможно, разработчики добавили в игру отдельный режим с поддержкой до четырёх игроков, который будет работать не в открытом мире.
Ранее Warner Bros. Games Montreal объявила, что релиз Gotham Knights состоится 25 октября 2022 года. Эта ролевая экшн-игра с открытым миром предложит геймерам управлять действиями таких персонажей DC, как Робин, Красный Колпак, Найтвинг и Бэтгёрл.