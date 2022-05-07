Донецк, 7 мая, 2022, 21:10 — ИА Регнум. В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека. Об этом 7 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о еще двух пострадавших: женщине 1970 и мужчине 1979 г. р. в результате утреннего обстрела вооруженными формированиями Украины Кировского района г. Донецка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим мирным жителям оказана медпомощь на месте происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка пять ракет из БМ-21 «Град».