Гавана, , 21:01 — REGNUM Не менее 32 человек погибли в результате взрыва, который прогремел в отеле «Саратога» в центре кубинской столицы в пятницу, 6 мая. Об этом сообщило агентство Prensa Latina со ссылкой на представителей Красного Креста на Кубе.

Ранее говорилось о 26 погибших. Ещё 19 человек числятся пропавшими без вести. В больницах Гавны находятся 45 пострадавших, из них девять — в критическом состоянии. Поисково-спасательная операция продолжается.

Взрыв в гостинице «Саратога», расположенной напротив гаванского Капитолия, прогремел утром в пятницу. Предположительно, причиной трагедии стал несчастный случай. Высказывается версия, взрыв произошёл в результате утечки газа при наладке газового оборудования.