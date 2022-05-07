София, , 20:56 — REGNUM Затягивание кризиса на Украине может привести Европу к самым тяжёлым экономическим последствиям. Такое мнение высказал президент Болгарии Румен Радаев.

«Это будет означать экономическое самоуничтожение Европы. И мы движемся в этом направлении», — передаёт слова Радаева РИА «Новости» со ссылкой на телеканал N-TV.

Радаев раскритиковал недавнее решение болгарского парламента об оказании военно-технической помощи Украине. Президент назвал это решение «опасным шагом» к втягиванию Болгарии в конфликт, и указал на возникающие в связи с этим риски.

Ранее в Болгарии прошли акции протеста против поставок оружия на Украину. Демонстрации прошли в 11 городах страны. В столице Болгарии Софии украинские граждане пытались помешать проведению акции.