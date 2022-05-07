Лондон, , 20:53 — REGNUM Саудовская Аравия мешает Западу «задушить» Россию энергетическим эмбарго. Об этом пишет британский журналист Джереми Уорнер в газете The Telegraph.

Автор отмечает, что отказ от российского сырья является сложным, экономически болезненным и дипломатически трудным шагом даже для Великобритании, которая в намного меньшей степени, чем другие страны, зависит от импорта из России.

«Небольшая помощь со стороны ОПЕК не была бы лишней. Саудовская Аравия, которая, по сути, обладает решающим голосом в этом устаревшем картеле экспортеров нефти, должна быть союзником Великобритании», — цитирует публикацию РИА «Новости».

Уорнер советует Саудовской Аравии нарастить производство нефти, чтобы смягчить кризис стоимости жизни, наметившийся в последние годы в США и Европе. По его мнению, сейчас Эр-Рияд больше похож на союзника Москвы, чем на услужливого партнёра Запада.

По словам автора, руководству королевства следует ещё раз подумать, поскольку оно посылает «неудачные геополитические сигналы». Если Саудовская Аравия не увеличит добычу нефти, это может столкнуть мир в рецессию, что приведёт к падению цен на сырьё, что, в свою очередь, пошатнёт экономику королевства.