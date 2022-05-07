7 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Сейчас нам необходимы новые идеи, свежие мысли, оригинальные ходы, революционные подходы. Только так мы сможем победить в этой битве на выживание.

Платон Беседин, , 21:43 — REGNUM 7 мая — День радио. Ведь 7 мая 1895 года Александр Степанович Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал «прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве». Позднее он получил название «грозоотметчик». Так началась история радио. Это, пожалуй, общеизвестно.

Радио Иван Шилов © ИА REGNUM

Куда менее известно, что весьма важную роль в истории радио сыграл город-герой Севастополь. Не случайно один из его районов носит название Радиогорка. А на легендарном Матросском бульваре, воспетом Львом Толстым, есть памятный знак в честь 100-летия изобретения радио. Именно в Севастополе Попов испытал первые корабельные радиостанции и установил первую береговую радиостанцию. Позднее, уже в советское время, в городе-герое работал один из крупнейших радиотехнических заводов Евразии. Но потом разрушительные 90-е — и коллапс.

Памятник «В честь 100-летия изобретения радио А. С. Поповым» Andrew Butko

Итак, Александр Степанович Попов. Однако мир подсуетился и назначил другого первооткрывателя — Гульельмо Маркони. Пока один думал о вселенском благе, другой запатентовал направленную связь. Так произошло не только с Маркони, но и с другими. После чего на Западе, потрясая патентами, заявили: «А что эти русские вообще создать могут?» Так, а что?

Конечно, на ум сразу приходят знаковые имена: Дмитрий Менделеев и его химическая таблица, Иван Павлов и его наука о высшей нервной деятельности. А сколько открытий сделал великий русский хирург Николай Иванович Пирогов, чья судьба, кстати, тоже связана с Севастополем. Собственно, вся военная хирургия — его детище. Он же предложил сортировку раненых, благодаря которой было спасено множество жизней. И он же применил легендарную гипсовую повязку.

В Севастополе Пирогов не только оперировал, но и боролся с чиновничьим произволом, читал курс лекций, учил коллег. Ему принадлежит легендарная фраза: «Не медицина, а администрация играет главную роль в деле помощи раненым и больным на театре войны». И он же писал жене из осаждённого Севастополя: «Тому, у кого не остыло ещё сердце для высокого и святого, нельзя смотреть на всё, что делается вокруг нас, смотреть односторонним эгоистическим взглядом…» Пожалуй, именно эти слова столь полно отражают и русскую душу, и русскую миссию в мире.

Памятник Николаю Пирогову на территории Севастопольской городской больницы Артёмка

Тогда же, кстати, во время Крымской войны появились и первые сёстры милосердия — наши русские девушки. Даша Севастопольская — печально, кстати, что не она стала, если угодно, ролевой моделью для последних поколений русских девушек. Но вернёмся к Пирогову и Попову. В Севастополе на Историческом бульваре их имена соседствуют с именем Эдуарда Тотлебена — военного инженера, перевернувшего представления о фортификационных сооружениях и создавшего новое оборонительное искусство. Он блестяще решил создавать защитные сооружения из, скажем так, подручных материалов. И долгое время это давало великолепный эффект!

Памятник Эдуарду Тотлебену Andrew Butko

Крымская война в принципе дала во многом иное понимание мира. Она привнесла новшества и открытия в каждую сферу жизни. Военные корреспонденты, тренды в одежде, новое оружие, использование метеорологии, идеологическая и информационная составляющие, упомянутые достижения медицины — перечислять можно долго. А для России именно Крымская война стала фундаментом для отмены крепостного права. Не даром русский поэт восклицал после сражений за Севастополь: «Неужели русский солдат вернётся к тому же?!» И, конечно, целая россыпь уникальных изобретений и открытий. Да и создание радио продиктовывалось военными нуждами. Как и интернета позднее.

К чему я это вспоминаю и говорю? Не только же для того, чтобы напомнить, как русские изобрели радио. Просто понимать важно, что сейчас, в это переломное время, противостояние идёт на всех уровнях, но особенно в интеллектуальной сфере. Тот, кто выиграет битву умов, тот победит и в войне глобальной. А в трудные времена России приходили на помощь её таланты: совершались важнейшие открытия и изобретения — тем мы и спасались.

И сейчас нам необходимы новые идеи, свежие мысли, оригинальные ходы, революционные подходы. Только так мы сможем победить в этой битве на выживание. Пожалуй, это последний шанс обновить то, что давно требовало обновления. Время обратиться внутрь себя и найти новые решения — обратиться и каждому человеку, и государству в целом. И отыскать новых Поповых, Пироговых, Тотлебеных.