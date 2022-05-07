Роквилл, США, , 20:52 — REGNUM Bethesda сообщила, что вскоре игроки Fallout 76 смогут посетить локацию, хорошо известную поклонникам франшизы. Об этом 7 мая сообщает портал Comicbook.

Fallout 76 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Ещё в феврале 2022 года, когда студия опубликовала карту развития проекта, она объявила, что в Fallout 76 появится область из дополнения The Pitt к Fallout 3. Локация представляет собой постапокалиптическую версию Питтсбурга, в ней геймеры, в частности, могут производить собственные боеприпасы и оружие.

На странице Bethesda в соцсети разработчики опубликовали скриншот, на котором запечатлена вывеска местного сталелитейного завода. Они добавили, что область The Pitt появится в игре «на этой неделе».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонники Fallout 76 решили поставить в игре пьесу Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Члены сообщества Theatre Company сыграли её 30 апреля 2022 года в игровой копии лондонского театра «Глобус».

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