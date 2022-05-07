Москва, , 20:38 — REGNUM Российские ракетные войска и артиллерия поразили 31 пункт управления на территории Украины в ходе специальной военной операции. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

«Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражен 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сказал Конашенков.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата и 296 зенитных ракетных комплексов,

Конашенков отметил, что с начала спецоперации было уничтожено 2902 танка и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2728 единиц специальной военной автомобильной техники.