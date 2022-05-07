Москва, 7 мая, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поразили высокоточными ракетами более 40 районов сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 мая заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

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«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено 42 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районе населённого пункта Волчеяровка ЛНР», — сказал он.

Конашенков добавил, что ВКС РФ также поразили два склада боеприпасов в районе населенного пункта Северск в ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая пресс-служба СК РФ сообщила, что следователи ведомства дадут правовую оценку действиям киевских боевиков, которые обстреляли мирных граждан во время получения ими гуманитарной помощи.