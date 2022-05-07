Кемерово, 7 мая, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Власти Кузбасса ввели режим ЧС в трёх населённых пунктах Тяжинского округа из-за пожаров. Об этом говорится в распоряжении и. о. губернатора региона Вячеслава Телегина.

Администрация Кемеровской области Вячеслав Телегин

«Ввести на территории Тяжинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — «Чрезвычайная ситуация». Установить для сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региональный уровень реагирования», — говорится в тексте распоряжения.

В указанных населённых пунктах погибли четыре человека и сгорели 143 дома.