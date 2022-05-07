Москва, 7 мая, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Оперативно-тактической и армейской авиацией России поражены еще 26 военных объектов Украины в течение текущего дня. Об этом 7 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

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«Среди них: два пункта управления, 21 район сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов и артиллерийская батарея на огневых позициях», — сказал он.

По его словам, авиация России вывела из строя 39 единиц вооружения и военной техники, а также уничтожила до 210 националистов.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая Минобороны России обнародовало видеозапись боевой работы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.