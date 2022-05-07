Попасная, , 20:27 — REGNUM Подразделения украинской армии отступили со своих позиций в городе Попасная. Ведется зачистка территории населенного пункта.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин. По его словам, уцелевшие силы ВСУ отошли с занимаемых позиций, но еще могут оказывать сопротивление на других рубежах.

«С мест подтверждают отход основной части оставшихся сил ВСУ в Попасной еще утром. Зачистка города продолжается, но очевидно, что противник собирается оказывать долгосрочное сопротивление уже на других рубежах. Серьезный прогресс в Попасной связан с подключением к работе ЧВК «Вагнер», бойцы которой хорошо проявили себя в уличных боях в центральной части города», — заявил эксперт.

Установление контроля над городом открывает новые возможности для продвижения наступления в западном направлении, а также создает условия для окружения донбасской группировки ВСУ. После зачистки оборонительных позиций в районе населенного пункта, союзные войска могут выдвинуться в сторону северодонецкой агломерации и завершить выполнение задачи по освобождению всей территории ЛНР.