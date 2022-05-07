Лондон, , 20:05 — REGNUM Сразу несколько европейских курортов столкнулись с финансовыми проблемами по причине отсутствия туристов из России. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Туристы staand

«Направления, которые зависят от российских туристов, сталкиваются с огромными финансовыми потерями», — говорится в материале.

Согласно информации журналистов, наибольший ущерб от отсутствия туристов из России понесёт Кипр, поскольку туристическая отрасль составляет четверть от экономики острова.

Помимо Кипра, серьёзные потери понесут Франция, Италия, Чехия и Черногория.