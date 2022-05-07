Британцы рассказали об ущербе от отсутствия туристов из России в Евросоюзе
Лондон, 7 мая, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Сразу несколько европейских курортов столкнулись с финансовыми проблемами по причине отсутствия туристов из России. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
staand
Туристы
«Направления, которые зависят от российских туристов, сталкиваются с огромными финансовыми потерями», — говорится в материале.
Согласно информации журналистов, наибольший ущерб от отсутствия туристов из России понесёт Кипр, поскольку туристическая отрасль составляет четверть от экономики острова.
Помимо Кипра, серьёзные потери понесут Франция, Италия, Чехия и Черногория.