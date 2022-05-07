Ростов-на-Дону, 7 мая, 2022, 19:59 — ИА Регнум. В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне коллектив лицея № 56 имени генерал-лейтенанта Василия Герасименко организовал акцию «Письма с фронта». Уроки мужества проведены в начальных классах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Шеховцова ИА REGNUM Акция «Письма с фронта» в Ростове-на-Дону

Младшеклассникам раздали фронтовые «треугольники» с подлинными текстами писем советских воинов. Педагоги читали детям строки, написанные бойцами родным и близким в годы военного лихолетья.

Для первоклассников учитель Галина Талызина прочитала письмо, написанное Гавриилом Масловским 4 января 1944 года. Он его адресовал сыну. Ещё одно послание написал танкист своей жене 26 июня 1941 года. С поля боя красноармеец не вернулся.