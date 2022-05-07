Москва, 7 мая, 2022, 19:56 — ИА Регнум. В НАТО допустили «фатальную стратегическую ошибку» в отношении ситуации вокруг Украины. Об этом в своём аккаунте в Twitter написал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

«Сегодня [Североатлантический альянс] ведет прокси-войну против России на Украине «до последнего украинца», которую он активно готовил с 2014 года. И это фатальная стратегическая ошибка НАТО», — написал Полянский.

Он прокомментировал слова официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, которая напомнила о бомбардировках НАТО Югославии в 1999 году, затронувших и посольство Китая в Белграде: «Давайте не будем питать иллюзий. 23 года спустя НАТО по-прежнему остается главной угрозой международному миру и стабильности».