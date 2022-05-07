Донецк, , 19:51 — REGNUM Состоялась первая с начала спецоперации в защиту ДНР и ЛНР взаимная передача тел погибших военнослужащих с Украиной. Об этом в своём телеграм-канале заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Дарья Морозова Ombudsmandnr.ru

«Сегодня, 7 мая, впервые с начала проведения спецоперации нам удалось осуществить взаимную передачу тел погибших военнослужащих», — написала Морозова.

По её словам, пока Украина обдумывала возможность проведения обмена, пришлось захоронить более сотни представителей ВСУ на территории ДНР.