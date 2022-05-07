Берлин, , 19:44 — REGNUM Почти половина опрошенных респондентов в Германии не хочет жертвовать собственным материальным положением из-за санкций против России. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра Civey для канала Die Welt.

Германия Petra B. Fritz

Отмечается, что 46% немецких респондентов не хотят платить за санкции Евросоюза против России.

Помимо этого, опрошенные хотели бы, чтобы затраты на антироссийские санкции покрывали фирмы, имеющие дополнительный доход из-за ситуации вокруг Украины. Сразу 64% немцев выступают за идею введения дополнительных налогов для предприятий, имеющих выгоду из-за ситуации вокруг Украины. При этом лишь 27% опрошенных не поддерживают такую идею.

Отмечается также, что 49% немцев сокращают свои траты из-за роста цен на энергоносители и продовольствие.