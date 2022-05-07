Донецк, , 19:43 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли двое военнослужащих. Об этом 7 мая говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Флаг ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки в борьбе за независимость два защитника ДНР погибли при исполнении воинского долга и восемь получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители ВСУ обстреляли населенный пункт Докучаевск.