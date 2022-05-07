Боковский район, Ростовская область, , 19:35 — REGNUM В Ростовской области в результате дорожной аварии пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 7 мая.

ДТП 40.мвд.рф

ДТП случилось примерно в 17:30 мск на 101-м километре автодороги Обливская — Каргинская в Боковском районе. Водитель Renault Sandero, по предварительным данным, по пути из Астраханской области в Воронеж при обгоне не справилась с управлением и съехала на обочину. Автомобиль опрокинулся.

В результате инцидента пострадали три пассажира — мужчина, а также годовалый мальчик и шестилетняя девочка. Тяжёлых травм удалось избежать благодаря тому, что дети находились в удерживающих устройствах.

Известно, что водительский стаж женщины, находившейся за рулём, составляет около трёх месяцев.