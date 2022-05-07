Донецк, , 19:35 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток уничтожили более 25 украинских националистов. Об этом 7 мая сообщили в Народной милиции ДНР.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«С начала текущих суток наши военнослужащие (ДНР) уничтожили 27 украинских националиста, одну огневую позицию 152-мм самоходных артиллеристских установок 2С3 «Акация», два бронетранспортёра и один полевой склад с боеприпасами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силы ДНР также захватили одну 152-мм буксируемую пушку-гаубицу и два БМП.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Еленовка.