Донецк, , 19:26 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили более 200 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 7 мая сообщает Народная милиция ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«С начала текущих суток противник выпустил более 200 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии, 120 мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы семи населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители ВСУ обстреляли населенные пункты Федоровка и Озеряновка.