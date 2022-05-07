Ростов-на-Дону, , 19:16 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ростовской области отчитались о доходах в 2021 году. Декларации опубликованы на сайте донского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заседание в Законодательном собрании Ростовской области Zsro.ru

Самый богатый депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Дегтярёв («Единая Россия») в 2021 году заработал 147 млн 196,8 тыс. рублей. Это почти на 20 млн рублей больше, чем годом ранее. Чуть более 3 млн рублей заработала его супруга. В собственности у Дегтярёва земельный участок площадью 1530 кв. метров, внедорожник Toyota Sequoia и прицеп. В пользовании указан жилой дом площадью 391 кв. метр.

У супруги народного избранника — солидный список недвижимого имущества. В частности, земельные участки общей площадью 9 тыс. кв. метров, три жилых дома площадью 1 тыс. кв. метров, квартира 180,5 кв. метра, а также несколько нежилых объектов. В собственности у неё, как и супруга, автомобиль Toyota Sequoia.

На втором месте по уровню доходов — Арутюн Сурмалян («Единая Россия»), заработавший 99 млн 205, 3 тыс. рублей. В собственности у него доля участка для строительства гостиницы, нежилые помещения, жилой дом площадью 749,7 кв. метра, половина в доме площадью 359 кв. метров и квартира площадью 134 кв. метра. Автомобиля у депутата нет.

У супруги, заработавшей в 2021 году 301 тыс. 255 рублей, есть половина земельного участка для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания (общая площадь 3299 кв. метров) и здания (общая площадь 7054,9 кв. метра), а также автомобиль Audi Q3.

На третьем месте по уровню доходов — Сергей Суховенко («Единая Россия») с заработком 81 млн 311,8 тыс. рублей. В собственности у него несколько крупных земельных участков сельхозназначения, а также участки для эксплуатации капитального гаража и под строительство жилого дома, жилой дом площадью 780 кв. метров. В автопарке у депутата Mini Cooper, Volkswagen Käfer и Panhard PL17.

Супруга депутата заработала в 2021 году 14 млн 119,8 тыс. рублей. В её собственности земельный участок для эксплуатации капитального гаража, гараж, половина квартиры (109,5 кв. метра) и автомобиль Audi e-tron.