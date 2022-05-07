Кемерово, 7 мая, 2022, 19:17 — ИА Регнум. В Новокузнецке при проведении торжественного марша и «Бессмертного полка» будет введено временное прекращение движения транспортных средств. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

t. me/skuznetsov_nvkz Новокузнецк

Он уточнил, что перекрытие на некоторых участках автомобильных дорог общего пользования местного значения запланировано 9 мая с 06:00 до 16:00 (время местное).

Кроме того, с 17:00 8 мая до 16:00 9 мая будет введён временный запрет стоянки транспортных средств на парковках, расположенных: на улице Кирова и проспекте Октябрьском.