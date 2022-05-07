Пермь, , 19:15 — REGNUM В Пермском крае руководитель одного высшего учебного заведения осуждён за хищение бюджетных денег. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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Приговор вынес Мотовилихинский районный суд. По данным следствия, 53-летний гражданин трудоустроил своего знакомого в качестве специалиста одного из отделов, при этом специалист фактически не исполнял свои трудовые обязанности.

В счёт зарплаты номинальному работнику насчитали более 1,7 млн рублей. Также руководитель присвоил причитавшееся знакомому вознаграждение в размере 5 тыс. рублей за его фактическое участие в работе экзаменационной комиссии.

В декабре 2021 года его осудили за аналогичные преступления. С учётом того приговора суд назначил ему семь с половиной лет колонии и оштрафовал на 250 тыс. рублей. Также с него взыскан ущерб, причинённый учреждению.