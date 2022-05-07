Кемерово, , 19:09 — REGNUM Май в 2022 году радует кузбассовцев солнечными днями, но в ближайшие дни погода будет переменчивой. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

В. Гайфеджян. Май. 1915

«Днём 8 мая температура +10…+15 ºС с северо-западным порывистым ветром. Праздничные дни 9 и 10 мая будут прохладными, но вероятность осадков небольшая. С 10 мая температура начнёт стремительно повышаться, но при влиянии циклона, есть вероятность сильных дождей», — уточнил гидрометцентр.

В целом, по данным синоптиков, май по температурам ожидается выше климатических норм на 1 — 2 ºС, но и без заморозков не обойдётся. Месячное количество осадков будет около нормы. В середине месяца возможны осадки с мокрым снегом, а в отдельные дни — грозы.