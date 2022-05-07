Кемерово, 7 мая, 2022, 19:04 — ИА Регнум. В Кемеровской области с 8 по 11 мая на большей части территории сохраняется высокая пожароопасность четвёртого класса. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

«Прогноз показателя горимости на 8 мая 2022 года — горимость четвёртого, местами первого, третьего классов», — уточняется в прогнозе.

Отметим, что завтра, 8 мая, в Кузбассе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков; ветер ночью западный, днём северо-западный, ночью 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с, днём 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с; температура ночью — 2…-7 °C, местами — 1…+4 °C, днём +8…+13 °C.