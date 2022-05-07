Москва, 7 мая, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению ведомства расследовать обстоятельства совершения преступления в отношении российских журналистов в Берлине, повлекшего угрозу их жизни и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«По имеющимся данным, окно одной из квартир дома, в котором живут сотрудники корпунктов СМИ, разбили брошенной со стороны улицы бутылкой. При осмотре обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами. Жильцы были эвакуированы, а прибывшие саперы подтвердили, что предмет, предположительно, является самодельным взрывным устройством, которое было дезактивировано», — говорится в сообщении.

В целях установления деталей происшествия Бастрыкин поручил следователям запросить в МИД России необходимую для расследования информацию.